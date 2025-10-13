Çin'in ABD'ye ihracatı azaldı

Çin’in ABD’ye ihracatı eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 geriledi. Bu oran, ağustosta kaydedilen yüzde 33,1’lik düşüşe kıyasla daralmanın bir miktar yavaşladığını gösterdi.

ABD ile ticarette ihracat 34,3 milyar dolar, ithalat 11,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlarla birlikte ihracat yıllık yüzde 27, ithalat ise yüzde 16,1 azaldı.

2025 yılı eylül ayı verilerine göre Çin’in başlıca ticaret ortaklarıyla dış ticaretinde karışık bir tablo ortaya çıktı. Japonya’ya ihracat 13,5 milyar dolar, ithalat ise 16 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ihracat yüzde 1,8, ithalat ise yüzde 20,9 arttı. Güney Kore ile ticarette ihracat 12,3 milyar dolar, ithalat 17,8 milyar dolar olurken, yıllık artış oranı ihracatta yüzde 7, ithalatta yüzde 13,1 seviyesinde gerçekleşti.

Tayvan’a ihracat 7,1 milyar dolar, ithalat 22,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu dönemde ihracat yüzde 11, ithalat ise yüzde 7,6 yükseldi. Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat 48 milyar dolar, ithalat ise 25,2 milyar dolar olarak açıklandı. İhracat yüzde 14,2, ithalat yüzde 9,4 arttı.

Avustralya’ya ihracat 6,7 milyar dolar, ithalat 12,1 milyar dolar olurken, ihracat yüzde 10,7, ithalat yüzde 11,3 arttı. ASEAN ülkelerine yapılan ihracat 53,7 milyar dolar, ithalat ise 36,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. ASEAN’a yönelik ihracat yüzde 15,6 artarken, ithalat yüzde 0,9 azaldı. Veriler, Çin’in ABD pazarındaki daralmaya rağmen diğer bölgelerde ihracatını artırarak dış ticaret performansını desteklediğini ortaya koydu.