Çin'in alüminyum ithalatı arttı
Çin'in işlenmemiş alüminyum ve ürünleri ithalatı Haziran ayında %16 artışla 240.000 tona yükseldi.
18.07.2024 - 09:28 | | Foreks Haber
Gümrükler Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yılın ilk yarısında ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre %70,1 artışla 2,04 milyon tona ulaştı.
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Veriler, alüminyumun önemli bir ham maddesi olan boksit ithalatının Haziran ayında %15,4 artışla 13,33 milyon tona yükseldiğini gösterdi.
İlk altı ayda boksit ithalatı, bir önceki yıla göre %7,4 artışla 77,35 milyon ton oldu.