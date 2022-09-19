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Çin'in alüminyum ithalatı düştü

Çin'in ağustos ayında alüminyum ithalatı bir önceki yıla göre %19 düştü.

19.09.2022 - 10:02 |
Çin'in alüminyum ithalatı düştü

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre ülke geçen ay birincil metal ve alaşımlı alüminyum dahil 200.440 ton işlenmemiş alüminyum ile alüminyum ürünleri ithal etti.

İthalattaki düşüş enerji kısıtlamalarının gevşetilmesiyle bu yılki üretim artışından dolayı gerçekleşti.

Yılın ilk sekiz ayında toplam ithalat bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 düşüşle 1,48 milyon ton oldu.

Verilere göre alüminyum cevherinin ana kaynağı olan boksit ithalatı temmuz ayına göre %24,2 artışla ağustos ayında 10,75 milyon ton oldu. Bir önceki yılın ağustos ayında 8,7 milyon ton ithalat gerçekleşmişti.

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