Çin'in alüminyum ithalatı geriledi

Çin Genel Gümrük İdaresi'nin verilerine göre ülke temmuz ayında 192.581 ton işlenmemiş alüminyum ve alüminyum ürünleri satın aldı.

Çin dökümhanelerin geçen yıl uygulanan enerji kısıtlamalarıyla uğraşmak zorunda kalmaması nedeniyle temmuz ayında 3,43 milyon ton alüminyum üretim rekoru kırdı.

Yılın ilk yedi ayında toplam ithalat bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,1 düşüşle 1,27 milyon ton oldu.

Alüminyum cevherinin ana kaynağı olan boksit ithalatı haziran ayındaki 9,42 milyona göre %12,4 artışla temmuz ayında 10,59 milyon ton oldu. 2021 yılının temmuz ayında 9,25 milyon ton ithalat olmuştu.