Çin'in alüminyum ithalatı geriledi

Çin Genel Gümrük İdaresi'nin verilerine göre ekim ayında işlenmemiş alüminyum ve alüminyum ürünleri ithalatı 196.460 ton oldu.

Yılın ilk 10 ayında ithalat yıllık %27 düşerek 1,88 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

Çin'in boksit ithalatı aylık %9,5 artış, yıllık %5,4 düşüşle 8,98 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.