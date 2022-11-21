Çin'in alüminyum ithalatı geriledi
Çin'in ekim ayında alüminyum ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,9 düştü.
21.11.2022 - 09:54 |
Çin Genel Gümrük İdaresi'nin verilerine göre ekim ayında işlenmemiş alüminyum ve alüminyum ürünleri ithalatı 196.460 ton oldu.
Yılın ilk 10 ayında ithalat yıllık %27 düşerek 1,88 milyon ton olarak kayıtlara geçti.
Çin'in boksit ithalatı aylık %9,5 artış, yıllık %5,4 düşüşle 8,98 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.
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