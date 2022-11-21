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Çin'in alüminyum ithalatı geriledi

Çin'in ekim ayında alüminyum ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,9 düştü.

21.11.2022 - 09:54 |
Çin'in alüminyum ithalatı geriledi

Çin Genel Gümrük İdaresi'nin verilerine göre ekim ayında işlenmemiş alüminyum ve alüminyum ürünleri ithalatı 196.460 ton oldu.

Yılın ilk 10 ayında ithalat yıllık %27 düşerek 1,88 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

Çin'in boksit ithalatı aylık %9,5 artış, yıllık %5,4 düşüşle 8,98 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

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