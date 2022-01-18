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Çin'in alüminyum ithalatı rekor kırdı

Çin'in aralık ayında alüminyum ithalatı bir önceki aya göre gerileyerek üç aylık artışı durdurdu. Ancak 2021 yılının tamamında ithalat rekor seviyeye çıktı.

18.01.2022 - 11:38 |
Çin'in alüminyum ithalatı rekor kırdı

Çin'in 2021'de 2020'ye göre işlenmemiş alüminyum ve alüminyum ürünleri ithalatı 2,7 milyon tondan 3,2 milyon tona çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre aralık ayı ithalatı, kasım ayındaki 397.915 tondan %39 ve yıllık bazda %8,2 düşüşle 243.729 ton olarak gerçekleşti.

Buna karşılık 14 Ocak'ta yayınlanan Çin gümrük verilerine göre Çin'in işlenmemiş alüminyum ve alüminyum ürünleri ihracatı aralık ayında 562.975 tona ulaşarak aylık en yüksek seviyeye çıktı.

Çin'in aralıkta boksit ithalatı aylık %13,4 artarak 8,73 milyon ton olurken, 2021'de boksit ithalatı %3,8 düşerek 107,37 milyon tona geriledi.

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