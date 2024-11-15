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Çin'in alüminyum üretimi arttı

Çin'in alüminyum üretimi Ekim ayında %1,6 arttı.

15.11.2024 - 09:31 | | Foreks Haber
Çin'in alüminyum üretimi arttı

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Çin'in alüminyum üretimi Ekim ayında bir önceki yıla göre %1,6 artarak 3,72 milyon metrik tona yükseldi.

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Veriler, yılın ilk on ayında Çin'in 36,39 milyon ton üretim gerçekleştirdiğini ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre %4,3'lük bir artış olduğunu gösterdi.

Bakır, alüminyum, kurşun, çinko ve nikel dahil olmak üzere on demir dışı metalin üretimi bir önceki yıla göre %0,6 artarak 6,69 milyon tona yükseldi. Yılbaşından bugüne üretim ise %4,7 artışla 65,41 milyon ton oldu.

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