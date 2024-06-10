Çin'in Avrupa'ya yatırımı sert düştü

Rhodium Group ve MERICS tarafından hazırlanan bir rapora göre Çin'in 27 üyeli Avrupa Birliği'ne ve Birleşik Krallık'a (Avrupa) yatırımları 2023 yılında 2010'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

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Rhodium Group ve Alman düşünce kuruluşu Mercator Institute for China Studies tarafından yayınlanan yıllık rapora göre Çin'in Avrupa'daki yatırımları son 13 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu önemli düşüş, Çin'in karşı karşıya olduğu daha geniş ekonomik ve jeopolitik zorlukları yansıtıyor.

Çin'in Avrupa'ya yatırımı 2023 yılında 2022 yılındaki 7,1 milyar eurodan 2010'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 6,8 milyar euroya geriledi.

2023 yılında birleşme ve satın almalar yolu ile Avrupa'ya yatırım yüzde 58 azalarak 1,5 milyar euro oldu.

Sıfırdan yatırımların payı 2022'de yüzde 51 iken, 2023'te yüzde 78'e yükseldi. 2023'teki en büyük sıfırdan yatırım projeleri, Macaristan, Almanya ve Fransa'daki akü tesislerine yatırım yapan CATL, AESC ve Huayou Cobalt adlı özel şirketlerden geldi.

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2023 yılında Macaristan, elektrikli araç (EV) yatırımlarındaki artıştan faydalanarak Avrupa'daki tüm Çin doğrudan yatırımının yüzde 44'ünü aldı. 2023'te Avrupa'ya Çin doğrudan yatırımının yüzde 69'u elektrikli araç sektörüne yapıldı. Bu oran 2022'de yüzde 41 olmuştu.