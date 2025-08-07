Çin'in bakır ithalatı arttı

Çin Gümrük İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Çin'in bakır ithalatı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,4 artarak 480.000 tona ulaştı. Dünyanın önde gelen bakır ve alüminyum tüketicisi olan Çin'e yapılan işlenmemiş bakır ve bakır ürünleri ithalatı, anot, rafine, alaşımlı ve yarı mamul bakır ürünlerini içeriyor.

Ülke, Temmuz ayında birincil, alaşımlı ve yarı mamul alüminyum ürünleri dahil olmak üzere 542.000 ton işlenmemiş alüminyum ve alüminyum ürünleri ihraç etti. Bu rakam, Haziran ayındaki 489.000 tondan artış gösterdi.

Yılın ilk yedi ayında Çin'in bakır ithalatı, geçen yıla göre 3,197 milyon tondan 3,113 milyon tona geriledi. Temmuzda alüminyum ihracatı Haziran ayındaki 489.000 tondan 542.000 tona çıktı. Ocak-Temmuz ihracatı ise geçen yıla göre 3,757 milyon tondan 3,462 milyon tona geriledi.