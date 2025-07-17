Çin'in bakır üretiminde rekor

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından açıklanan verilere göre, Çin'in endüstriyel metal üretimi Haziran ayında karışık eğilimler gösterdi; rafine bakır üretimi rekor seviyelere yükselirken ham demir cevheri üretimi keskin bir düşüş gösterdi.

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Rafine bakır üretimi yıllık bazda %14,2 artarak 1,3 milyon metrik tona yükseldi ve bu şimdiye kadar kaydedilen en yüksek aylık toplam oldu. Günlük üretim 43.333 metrik ton olarak gerçekleşirken, bu artış enerji, inşaat ve elektrikli araç sektörlerinden gelen güçlü talebi yansıtıyor.

Bu arada, alümina üretimi %7,8 artışla 7,75 milyon tona ulaşarak alüminyum ergitme ve yan sanayilerindeki güçlü faaliyete işaret etti. Çinko ve kurşun üretimi de yıllık bazda sırasıyla %5,4 ve %3,1 artarak ılımlı artışlar kaydetti.

Buna karşın, Çin'in ham demir cevheri üretimi %8,4 düşüşle 88,97 milyon tona gerileyerek, zayıflayan inşaat faaliyetleri ve ithal edilen yüksek kaliteli cevhere olan bağımlılığın artması nedeniyle düşüş eğilimini sürdürdü.