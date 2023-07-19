Çin'in bütçe gelirlerinde büyüme yavaşladı
Çin'de yılın ilk 5 ayında yüzde 14,9 artan bütçe gelirleri, ilk 6 ayda yüzde 13,3 büyüdü.
19.07.2023 - 09:26 |
Ocak-haziran döneminde bütçe harcamaları yüzde 3,9 arttı. İlk 5 ayda artış yüzde 5,8 seviyesindeydi.
Yılın ilk 6 ayında bütçe gelirleri 11.9 trilyon yuan olurken, harcamalar 13,4 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşti.
Sadece haziran ayına bakıldığında bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 arttı. Mayıs ayında yüzde 32,7 artış olmuştu.