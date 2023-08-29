Çin'in büyük kamu bankaları faiz indirebilir

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çin'in en büyük kamu bankaları ekonomiyi canlandırmak için mevduat faizlerini son 1 yıl içinde üçüncü kez düşürmeyi değerlendiriyor.

Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. ve diğer kredi kuruluşlarının yerel para cinsinden mevduat faizlerini önemli vadelerde 5 ile 20 baz puan arasında düşürebileceğini söyleyen kaynaklar, bankacılık ve finans sektörü düzenleyicilerinin planı onayladığını da ifade etti.

Kaynaklar mevduat faizinde indirimin cuma gününe kadar yapılabileceğini söyledi.

Çin'in devlet bankaları bir yandan kar marjlarını korumaya çalışırken diğer yandan da dünyanın en büyük ikinci ekonomisine destek olmak için hükümetin direktiflerine uygun hareket ediyor.