Geri Dön
UzmanparaÇin'in büyüme hedefi belli oldu
HaberlerUzmanpara Haberleri Çin'in büyüme hedefi belli oldu

Çin'in büyüme hedefi belli oldu

Çin hükümeti bu yıl için büyüme beklentisini yüzde 5.5 olarak açıkladı.

05.03.2022 - 12:45 |
Çin'in büyüme hedefi belli oldu

Çin'in başkenti Pekin'deki Büyük Halk Toplantı Sarayı’nda 13. Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) 5. Toplantısı başladı. Çin Başbakanı Li Keqiang açılış toplantısında sunduğu Hükümet Çalışma Raporu’nda 2022 yılında büyüme beklentisini yüzde 5.5 olarak açıkladı.

Li Keqiang’ın sunduğu Hükümet Çalışma Raporu’na göre 2022 yılında ülke genelinde yeni istihdam edilen kişi sayısı 11 milyonu aşacak, yıllık işsizlik oranı yüzde 5.5'in altında, enflasyon ise yüzde 3 civarında tutulacak. Tüm yılda tahıl üretiminin 650 milyar kilogram civarında korunacağına işaret edilen Hükümet Çalışma Raporu’nda ekolojik çevrenin sürekli iyileştirileceği, başlıca kirletici emisyonların düşürüleceği belirtildi.

MALİ GELİR 2021'DE YÜZDE 10.7 ORANINDA ARTARAK 20 TRİLYON YUANI AŞTI

Raporda 2021 yılında Çin’in gerçekleştirdiği Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 8.1 oranında artarak 114 trilyon yuana ulaştığı, mali gelirinin ise yüzde 10.7 oranında artarak 20 trilyon yuanı aştığı kaydedildi. Ülke genelinde 12 milyon 690 bin kişinin yeni istihdam edildiği belirtilirken, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 0.9 oranında arttığı bildirildi.

Zelenskiy'den yeni açıklama: Çok yakında tehlike kalmayacak!
Bu görüntüler Lviv'den! Vatandaşlar yakalayıp direğe bağladı
Savaş bölgesinden çarpıcı görüntü! Tamamı yakıldı
2 gün sürecek! İstanbul dahil birçok kentte alarm, ‘Ocak’ ayındaki gibi...
Cenazesine akın ettiler! İran ve Irak'tan bile gelenler oldu
Rusların vurduğu nükleer santrali inceleyen Türk bilim insanı uyardı!
Ünlü sanatçı Akrep Nalan'ın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı!
Harry Potter'a ilham veren gizemli tapınak! Sırrı yüzyıllardır çözülemedi
Survivor'da 'mağdur' krizi! 'Sizin o pis grubunuza girmem'
Ukrayna'dan alınmıştı! Türkiye bir adım daha ileri gidecek
Ukrayna'da heykeli var! 'Fevkalade etkileyici bir şahsiyet'
Fenerbahçe'nin ilk transferini Kim Min Jae yaptı! Takıma katıldı
Hem maliyeti düşük hem kârlı! Bu sektöre girmek için işini bırakan var
Khabib Nurmagomedov'un tutumu eleştirildi!
Ünlü oyuncu: Şükürler olsun, iyi ki boşanmışım!
Zelenskiy'den yeni açıklama: Çok yakında tehlike kalmayacak!
Zelenskiy'den yeni açıklama: Çok yakında tehlike kalmayacak!
Bu görüntüler Lviv'den! Vatandaşlar yakalayıp direğe bağladı
Bu görüntüler Lviv'den! Vatandaşlar yakalayıp direğe bağladı
Savaş bölgesinden çarpıcı görüntü! Tamamı yakıldı
Savaş bölgesinden çarpıcı görüntü! Tamamı yakıldı
2 gün sürecek! İstanbul dahil birçok kentte alarm, ‘Ocak’ ayındaki gibi...
2 gün sürecek! İstanbul dahil birçok kentte alarm, ‘Ocak’ ayındaki gibi...
Cenazesine akın ettiler! İran ve Irak'tan bile gelenler oldu
Cenazesine akın ettiler! İran ve Irak'tan bile gelenler oldu
Rusların vurduğu nükleer santrali inceleyen Türk bilim insanı uyardı!
Rusların vurduğu nükleer santrali inceleyen Türk bilim insanı uyardı!
Ünlü sanatçı Akrep Nalan'ın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı!
Ünlü sanatçı Akrep Nalan'ın mirasını kime bıraktığı ortaya çıktı!
Harry Potter'a ilham veren gizemli tapınak! Sırrı yüzyıllardır çözülemedi
Harry Potter'a ilham veren gizemli tapınak! Sırrı yüzyıllardır çözülemedi
Survivor'da 'mağdur' krizi! 'Sizin o pis grubunuza girmem'
Survivor'da 'mağdur' krizi! 'Sizin o pis grubunuza girmem'
Ukrayna'dan alınmıştı! Türkiye bir adım daha ileri gidecek
Ukrayna'dan alınmıştı! Türkiye bir adım daha ileri gidecek
Ukrayna'da heykeli var! 'Fevkalade etkileyici bir şahsiyet'
Ukrayna'da heykeli var! 'Fevkalade etkileyici bir şahsiyet'
Fenerbahçe'nin ilk transferini Kim Min Jae yaptı! Takıma katıldı
Fenerbahçe'nin ilk transferini Kim Min Jae yaptı! Takıma katıldı
Hem maliyeti düşük hem kârlı! Bu sektöre girmek için işini bırakan var
Hem maliyeti düşük hem kârlı! Bu sektöre girmek için işini bırakan var
Khabib Nurmagomedov'un tutumu eleştirildi!
Khabib Nurmagomedov'un tutumu eleştirildi!
Ünlü oyuncu: Şükürler olsun, iyi ki boşanmışım!
Ünlü oyuncu: Şükürler olsun, iyi ki boşanmışım!