Çin'in büyüme hızında yavaşlama beklentisi

UOB ekonomisti Ho Woei Chen’in notuna göre Çin’in ekonomik büyümesi 2026’da %4,7’ye gerileyecek. Bu oran, 2025 için tahmin edilen %5,0’lik büyümenin altında kalacak.

15.12.2025 - 09:27 | | Foreks Haber
Geçtiğimiz günlerde yapılan Merkezi Ekonomi Çalışma Konferansı, Çin’in 2026’da önceliklerinin iç talebi artırmak ve güçlü bir iç pazar oluşturmak olacağını ortaya koydu. Chen, Pekin’in kısa vadeli teşviklerden kaçındığını, bunun yerine yerel yönetim borçlarının yeniden yapılandırılmasına, altyapı yatırımlarına ve seçici emlak desteklerine odaklandığını belirtti.

Ekonomist, gelecek yıl tüketimi artırmaya yönelik destekleyici önlemlerin genişletilmesinin beklendiğini, bunun da hanehalkı harcamalarını daha geniş bir mal ve hizmet yelpazesinde güçlendireceğini ifade etti.

