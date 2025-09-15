Çin'in çelik üretiminde düşüş devam etti

Günlük ortalama üretim, Temmuz ayındaki 2,57 milyon tondan 2,5 milyon tona geriledi. Önemli bir çelik merkezi olan Tangshan'da, 3 Eylül'deki İkinci Dünya Savaşı anma geçit töreni için hava kalitesini iyileştirmek amacıyla üretim kısıtlandı. Mysteel'e göre yüksek fırın üretimi de ağustos ayı sonuna kadar bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Elektrik ark ocağı çelik üreticileri de çelik fiyatlarındaki düşüş ve hurda maliyetlerinin sabit kalması nedeniyle üretimlerini azalttı. İnşaat talebindeki zayıflık nedeniyle, inşaat demiri fiyatları ağustos ayında %4 düştü. Yeni inşaat başlangıçları yılbaşından bu yana %19,5 azalırken, ihracat da geriledi. İlk sekiz ayda toplam üretim, yıllık bazda %2,8 düşüşle 671,81 milyon tona ulaştı.