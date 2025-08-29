Çin'in CSI 300 endeksi için hedefini yükseltti

Çin hisseleri yoğun likiditenin desteğiyle yükselmeye devam ederken Wall Street stratejistleri sürdürülebilirlik ve endeks hedefleri konusunda bölünmüş durumda.



Goldman Sachs, zayıf ekonomik verilere rağmen destekleyici değerlemeler, istikrarlı kar büyümesi ve olumlu piyasa konumlanmasını gerekçe göstererek CSI 300 endeksi için 12 aylık hedefini 4.500'den 4.900'e yükseltti. CSI 300 bu sabah düne göre yüzde 0,58 artışla 4489,77 puanda.



Morgan Stanley, likidite kazançları desteklerken, sürdürülebilir rallilerin gelişmiş kurumsal kazançlar ve daha güçlü politika desteği gerektirdiğini vurgulayarak temkinli bir duruş sergiliyor. Geçmişteki kısa ömürlü rallilerin, ivmeyi korumak için sağlam temellere olan ihtiyacı vurguladığı konusunda uyarıyorlar.