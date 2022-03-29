Çin'in doğal gaz üretimi yavaşlayacak

2021 yılında üretimin yüzde 8,2 artarak 205,3 milyar metreküp seviyesine çıktığına işaret eden Çin Enerji İdaresi, bu yıl üretimin yüzde 4,2 artışla 214 milyar metreküp olmasını bekliyor.

Ulusal Enerji İdaresi bu yıl enerji üretiminin 2021'e göre yüzde 12 artarak 9,07 trilyon kWh olacağını da öngördü.

Kuruluş bu yıl enerji üretiminde rüzgar ve güneşin payının 2021'deki yüzde 11'den yüzde 12'ye çıkmasını bekliyor.