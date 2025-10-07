Çin'in döviz rezervleri yükseldi
Çin'in döviz rezervleri Eylül ayında beklentilerin üzerinde bir artışla ikinci kez peş peşe yükseldi.
07.10.2025
Açıklanan resmi verilere göre Çin'in döviz rezervleri bir önceki aya göre 16,5 milyar dolar artışla 3 trilyon 339 milyar dolara ulaştı.
Ekonomistler, döviz rezervlerinin Eylül sonunda 3 trilyon 323 milyar dolar seviyesinde olmasını bekliyordu.
Çin Devlet Döviz İdaresi, bu artışın, ABD dolarındaki dalgalanma döneminde döviz kuru çevirimleri ve varlık fiyat değişikliklerinin birleşik etkilerini yansıttığını ifade etti.