Çin'in döviz rezervleri yükseldi

Çin'in döviz rezervleri Eylül ayında beklentilerin üzerinde bir artışla ikinci kez peş peşe yükseldi.

07.10.2025 - 09:00 | | Foreks Haber
Açıklanan resmi verilere göre Çin'in döviz rezervleri bir önceki aya göre 16,5 milyar dolar artışla 3 trilyon 339 milyar dolara ulaştı.

Ekonomistler, döviz rezervlerinin Eylül sonunda 3 trilyon 323 milyar dolar seviyesinde olmasını bekliyordu.

Çin Devlet Döviz İdaresi, bu artışın, ABD dolarındaki dalgalanma döneminde döviz kuru çevirimleri ve varlık fiyat değişikliklerinin birleşik etkilerini yansıttığını ifade etti.

