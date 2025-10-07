Çin'in döviz rezervleri yükseldi

Açıklanan resmi verilere göre Çin'in döviz rezervleri bir önceki aya göre 16,5 milyar dolar artışla 3 trilyon 339 milyar dolara ulaştı.

Ekonomistler, döviz rezervlerinin Eylül sonunda 3 trilyon 323 milyar dolar seviyesinde olmasını bekliyordu.

Çin Devlet Döviz İdaresi, bu artışın, ABD dolarındaki dalgalanma döneminde döviz kuru çevirimleri ve varlık fiyat değişikliklerinin birleşik etkilerini yansıttığını ifade etti.