Çin'in günlük kömür üretimi rekor kırdı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre kömür üretimi kasım ayında 390 milyon ton, günlük 13,04 milyon tona ulaştı.

Eylül ayında 12,89 ile bir önceki rekoruna ulaşan üretim geçen yılın kasım ayında 12,36 milyon ton olmuştu.

Çin'de ocak-kasım ayı döneminde kömür üretimi yıllık %9,7 artarak 4,09 milyar tona çıktı.