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Çin'in ham petrol ithalatı azaldı

Çin'in ham petrol ithalatı mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azaldı.

13.04.2022 - 14:48 |
Çin'in ham petrol ithalatı azaldı

Çin'in doğal gaz ithalatı da mart ayında 2020 yılı Ekim ayından bu yana görülen en düşük seviye olan 7 milyar 985 milyon tona indi. 

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin mart ayında 42,71 milyon ton, günlük ortalama 10,06 milyon varil petrol ithal etti. 2021 yılı Mart ayında günlük ortalama ithalat 11,69 milyon varil olmuştu.  

Ocak ve şubat aylarında günlük ortalama ithalat 10,53 milyon varil seviyesindeydi.  

İlk 3 ayda toplam petrol ithalatı 127,85 milyon ton ile geçen yılın aynı döneminin yüzde 8 altında gerçekleşti. Günlük ortalama ithalat 890 bin varil azalarak 10,4 milyon varil seviyesine indi. 

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