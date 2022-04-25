Çin'in ham petrol üretimi arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) açıkladığı rakamlara göre ülkede ocak-mart dönemindeki toplam ham petrol üretimi 51,19 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde Çin’in ham petrol ithalatında da düşüş gözlendi.

Mart ayına ilişkin NBS verilerine göre de Çin’in ham petrol üretimi yıllık yüzde 3,9 artarak 17,71 milyon tona yükselirken, ham petrol ithalatı yüzde 14 gerileyerek 42,71 milyon tona düştü.