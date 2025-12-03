Çin'in hizmet sektöründe büyüme yavaşladı

S&P Global tarafından derlenen RatingDog Çin Genel Hizmetler PMI endeksi, Kasım ayında Ekim ayındaki 52,6 seviyesinden 52,1'e gerileyerek Haziran ayından bu yana en düşük genişlemeyi işaret etti.

50 seviyesi büyüme ile daralma arasındaki sınırı oluşturuyor.

Anket sonuçları, pazar günü açıklanan resmi hizmet sektörü PMI ile uyumlu bir görünüm çiziyor. Resmi PMI, ekimdeki 50,2'den 49,5'e düşmüştü. RatingDog endeksi, Çin'in doğu kıyısındaki küçük ve ihracat odaklı hizmet sağlayıcılarının daha iyi bir göstergesi olarak kabul edilirken, resmi PMI öncelikli olarak devlete ait şirketler dahil büyük ve orta ölçekli işletmeleri takip ediyor.

Anket, yeni siparişler endeksinin beş ayın en yavaş hızında yükseldiğini gösterdi. Yeni ihracat işleri ise ekimdeki daralmadan sonra tekrar genişleme bölgesine döndü. Bu değişim, ABD-Çin ticaret gerilimleri etrafındaki belirsizliğin azalmasına bağlandı.

RatingDog'un kurucusu Yao Yu, "Dış talepte bir toparlanma bu ay marjinal destek sağlarken, istihdamdaki daralma, kar marjları üzerindeki baskı ve zayıflayan beklentiler sektörün karşılaştığı ana kısıtlamalar olmaya devam ediyor" dedi.

İmalat ve hizmet performansını birleştiren Bileşik Çıktı Endeksi, kasım ayında ekimdeki 51,8'den 51,2'ye geriledi.