Çin'in hizmetler sektörü büyüdü

Caixin/S&P Global tarafından hazırlanan hizmetler sektörü satın alma yöneticileri endeksi (Hizmet PMI) şubat ayında ocak ayındaki 52,9 puandan 55 puana yükseldi.

Hizmet şirketleri şubatta yeni faaliyetlerinde Nisan 2021'den bu yana görülen en güçlü artışın yaşandığını belirtirlerken, yeni ihracat siparişlerinde büyüme de son 4 yılın en yüksek seviyesine hızlandı.

Şubat ayında Caixin/S&P Global bileşik PMI da 51,1 puandan 54,2 puana çıktı.