Çin'in ihracat ve ithalatı azaldı

Enflasyondaki yükseliş, artan faiz oranlarının küresel talebi yavaşlatması ve Covid-19 tedbirleri Çin'in ihracat ve ithalatını olumsuz etkiledi.

Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 daralırken, ithalatta düşüş yüzde 0,7 oldu. Eylül ayında yüzde 5,7 artan ihracatın ekim ayında yüzde 4,3 yükselmesi, eylül ayında yüzde 0,3 artan ithalatın ise yüzde 0,1 büyümesi bekleniyordu.

Ekim ayında Çin'in dış ticaret fazlası ise eylül ayındaki 84,74 milyar doların üzerine çıkarak 85,15 milyar dolar oldu. Ancak 958,95 milyar dolar olan beklentilerin çok gerisinde kaldı.

Yuan cinsinden değerlendirildiğinde ekim ayında Çin'in ihracatı yüzde 7 ve ithalatı yüzde 6,8 arttı. Ticaret dengesi 586,81 milyar yuan oldu.