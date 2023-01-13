Çin'in ihracat ve ithalatı düştü

Aralık ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 azalırken, ithalatta düşüş yüzde 7,5 oldu.

Analistler ise ihracatın zayıflayan küresel talebin etkisiyle yüzde 10 gerilemesini bekliyordu. Kasım ayında ihracat yüzde 8,7 düşmüştü.

İthalatın ise aralık ayında yüzde 9,8 daralacağı öngörülüyordu.

Çin aralık ayında 76,2 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 78 milyar dolar ticaret fazlası verdi. Kasım ayında ticaret fazlası 69,84 milyar dolar olmuştu.

Aralık ayında Çin'in ABD ile ticaret fazlası 29,5 milyar dolar oldu. Kasım ayında ticaret fazlası 24,33 milyar dolar seviyesindeydi.