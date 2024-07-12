Çin'in ihracatı artarken, ithalatı düştü

Gümrük Genel İdaresi yaptığı açıklamada, giden sevkiyatın Haziran ayında bir önceki yıla göre %8,6 arttığını ve Mayıs ayındaki %7,6'lık artışın üzerine çıktığını belirtti.

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Bu sonuç Wall Street Journal anketinde ekonomistler tarafından beklenen %7,8'lik büyümenin üzerinde gerçekleşti.

Ekonomistler, alıcı ve satıcıların Batılı hükümetler tarafından Çin mallarına yönelik daha fazla cezalandırıcı önlem uygulanmadan önce sevkiyatları önden yüklemek için acele etmeleri nedeniyle Çin'in ihracatının bir süre daha güçlü kalacağını öngörüyor.

Ancak ithalat Haziran ayında yıllık bazda %2,3 düştü. Bu düşüş Mayıs ayındaki %1,8'lik artışa ve ankete katılan ekonomistlerin %3,2'lik büyüme beklentisine kıyasla gerçekleşti.

Haziran ayında ticaret fazlası 99,05 milyar dolara ulaşarak Mayıs ayında kaydedilen 82,62 milyar dolardan ve ankete katılan ekonomistlerin beklediği 82,95 milyar dolardan daha fazla oldu.