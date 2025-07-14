Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÇin'in ihracatı beklentilerden hızlı büyüdü
HaberlerUzmanparaÇin'in ihracatı beklentilerden hızlı büyüdü

Çin'in ihracatı beklentilerden hızlı büyüdü

Çin'in ihracatı, ABD ile ticaret geriliminin azalmasıyla Haziran ayında daha hızlı bir büyüme gösterdi.

14.07.2025 - 09:55 | | Foreks Haber
Çin'in ihracatı beklentilerden hızlı büyüdü

Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, ihracat Mayıs ayındaki %4,8'lik artışın ardından Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %5,8 arttı. Ekonomistler Haziran ayında ihracatın yıllık %4,0 arttığını tahmin etmişlerdi.

Haberin Devamı

Gümrük bürosu, Çin'in Haziran ayındaki ithalatının bir önceki yıla göre %1,1 arttığını söyledi. Ekonomistler Mayıs ayında %3,4 oranında düşen ithalatın, Haziran ayında %0,5 gerilediğini öngörüyorlardı.

Haziran ayında ticaret fazlası, Mayıs ayındaki 103,22 milyar doları ve ekonomist anketinin öngördüğü 111,3 milyar doları aşarak 114,78 milyar dolar oldu.

Gaz ve şişkinlik derdine son! Kuru fasulyenin gazını alan yöntem

Gaz ve şişkinlik derdine son! Kuru fasulyenin gazını alan yöntem

Yangında ölen anne ve bebeği ile ilgili kahreden gerçek: Kurtulmalarına ramak kala dumandan zehirlenmişler

Yangında ölen anne ve bebeği ile ilgili kahreden gerçek: Kurtulmalarına ramak kala dumandan zehirlenmişler