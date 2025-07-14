Çin'in ihracatı beklentilerden hızlı büyüdü

Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, ihracat Mayıs ayındaki %4,8'lik artışın ardından Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %5,8 arttı. Ekonomistler Haziran ayında ihracatın yıllık %4,0 arttığını tahmin etmişlerdi.

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Gümrük bürosu, Çin'in Haziran ayındaki ithalatının bir önceki yıla göre %1,1 arttığını söyledi. Ekonomistler Mayıs ayında %3,4 oranında düşen ithalatın, Haziran ayında %0,5 gerilediğini öngörüyorlardı.

Haziran ayında ticaret fazlası, Mayıs ayındaki 103,22 milyar doları ve ekonomist anketinin öngördüğü 111,3 milyar doları aşarak 114,78 milyar dolar oldu.