Çin'in ihracatı beklentileri aştı

İhracatta artış, Ağustos ayındaki %4,4'lük artışın üzerine çıktı ve ekonomistlerin beklediği %6,0'lık büyümeden daha yüksek gerçekleşti. Gümrük İdaresi Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, Çin'in ithalatı Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre %7,4 arttı. Bu artış, Ağustos ayındaki %1,3'lük yükselişin oldukça üzerinde gerçekleşti. Ekonomistler ithalatta %1,0'lik bir artış öngörmüştü.

Eylül ayında Çin'in ticaret fazlası 90,45 milyar dolar olarak kaydedildi. Ekonomistler, Ağustos ayında 102,3 milyar dolar olan ticaret fazlasının Eylül ayında 98,1 milyar dolar olmasını bekliyordu.

Yuan cinsinden veriler incelendiğinde, Ocak-Eylül döneminde ihracat yıllık bazda %7,1 artarken, ithalat %0,2 azaldı. Eylül ayında ise yuan bazında ihracat %8,4, ithalat %7,5 yükseldi. Ticaret fazlası 645,5 milyar yuan olarak gerçekleşti.