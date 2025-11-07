Çin'in ihracatı daraldı

Çin'in ihracatı Ekim ayında beklenmedik bir şekilde yıllık bazda %1,1 azalarak ekonomistlerin %2,8 artış beklentisinin gerisinde kaldı. Bu düşüş, eylül ayındaki %8,3’lük artışın ardından geldi. Yuan bazında ihracat %0,8 geriledi. İthalat ise yıllık %1,0 artış gösterdi, ancak bu da %2,3’lük beklentinin altında kaldı. Yuan bazında ithalat %1,4 yükseldi.



İhracattaki düşüş, geçen yılın yüksek baz etkisi ve aylar süren ön yüklemeli sevkiyatların ardından soğuyan dış talep nedeniyle gerçekleşti. Çin’in Ekim ayı dış ticaret fazlası 90,07 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, eylül ayındaki 90,45 milyar dolarlık fazlanın altında kaldı. Yuan cinsinden dış ticaret fazlası ise 640,5 milyar yuan oldu.