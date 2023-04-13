Çin'in ihracatı yükseldi

Çin'in ihracatı mart ayında sürpriz bir artış gösterdi. Ekim ayından bu yana gerileyen ihracat mart ayında yüzde 14,8 arttı. Ekonomistler ise mart ayında ihracatta yüzde 7 düşüş bekliyordu.

Çin'de ocak-şubat döneminde ihracat yüzde 6,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

Mart ayında ithalat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 geriledi. Yılın ilk iki ayında ihracatta düşüş yüzde 10,2 olmuştu. Ekonomistler ithalatın yüzde 5 azalacağını öngörüyorlardı.

Mart ayında ticaret fazlası da 41 milyar dolar olar beklentilerin çok üzerinde 88,19 milyar dolar olarak gerçekleşti.