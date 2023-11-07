Çin'in ihracatında düşüş hızlandı
Çin'in ihracatındaki düşüş ekim ayında hızlandı. İthalat ise sürpriz bir şekilde artış gösterdi.
07.11.2023 - 09:27 | | Foreks Haber
Açıklanan gümrük verilerine göre ihracat ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 azaldı. İhracat eylül ayında yıllık bazda yüzde yüzde 6,2 düşmüştü.
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Ekonomistler ise ihracatın ekimde yüzde 3,3 azalmasını bekliyordu.
İthalat ise ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3 arttı. Ekonomistler ithalatın yüzde 4,8-5 daralacağını tahmin ediyordu. İthalat 11 ay üst üste düşüş gösterdi.
Ekim ayında ticaret fazlası 56,53 milyar dolar oldu.