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Çin'in ihracatında düşüş hızlandı

Çin'in ihracatındaki düşüş ekim ayında hızlandı. İthalat ise sürpriz bir şekilde artış gösterdi.

07.11.2023 - 09:27 | | Foreks Haber
Çin'in ihracatında düşüş hızlandı

Açıklanan gümrük verilerine göre ihracat ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 azaldı. İhracat eylül ayında yıllık bazda yüzde yüzde 6,2 düşmüştü. 

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Ekonomistler ise ihracatın ekimde yüzde 3,3 azalmasını bekliyordu.

İthalat ise ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3 arttı. Ekonomistler ithalatın yüzde 4,8-5 daralacağını tahmin ediyordu. İthalat 11 ay üst üste düşüş gösterdi. 

Ekim ayında ticaret fazlası 56,53 milyar dolar oldu. 

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