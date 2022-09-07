Çin'in ihracatında büyüme yavaşladı

Ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 büyüdü. Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artmıştı.

Analistler ağustos ayında ihracatın yüzde 12,8 artmasını bekliyordu.

İthalat ise ağustos ayında sadece yüzde 0,3 büyüdü. Temmuz ayında ithalat artışı yüzde 2,3 seviyesindeydi.

Çin'in ticaret fazlası da ağustos ayında, temmuz ayındaki 101,26 milyar dolardan 79,39 milyar dolara geriledi.