Çin'in ihracatında düşüş bekleniyor

İhracatın yüzde 2 azalacağını tahmin eden Citi ekonomistleri düşüşün imalat kapasitesinde azalmadan veya lojistik sıkıntılardan değil zayıf dış talepten kaynaklı olacağını öngördü.

2008 global finansal krizinde olduğu gibi talepte ani ve senkronize bir çöküş olmayacağını öngören ekonomistler, Çin'in piyasa güvenini canlandırmak için gelecek yıl daha fazla yeniden açılma tedbiri ortaya koyabileceğini de ifade etti.

Ekonomistler ABD'nin Çin mallarına uyguladığı ek tarifeleri geri almasına ise çok fazla şans vermediklerini vurguladı.