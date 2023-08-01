Çin'in imalat faaliyetleri daraldı

Caixin Media ve S&P Global tarafından hesaplanan Çin Caixin imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) haziran ayındaki 50,5 seviyesinden temmuz ayında 49,2'ye geriledi. Piyasa beklentisi düşüşün 50,3 ile sınırlı kalacağı yönündeydi.

Caixin imalat PMI endeksi nisandan bu yana ilk kez daralmayla büyümeyi birbirinden ayıran 50 seviyesinin altına geriledi.

Çin'in dün açıklanan resmi verilerinde de endeks 49,3 ile daralma bölgesinde kalmıştı.