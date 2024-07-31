Çin'in imalat faaliyetleri daraldı

Ulusal İstatistik Bürosu'nun, fabrika yöneticileriyle yapılan ankete dayanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi Temmuz ayında 0,1 puanlık düşüşle 49,4'e geriledi. Bu, imalat faaliyetlerinde daralmaya işaret eden 50 seviyesinin altındaki üçüncü aylık okuma oldu.

Haberin Devamı

Temmuz ayı imalat PMI, ekonomistlerin 49.3'lük tahmininin biraz üzerinde, beklentilerle hemen hemen aynı doğrultuda gerçekleşti.

Çin'in hem hizmet hem de inşaat faaliyetlerini kapsayan imalat dışı PMI değeri de geçen ay düştü ancak büyüme bölgesinde kalmaya devam etti. İstatistik bürosu, Haziran ayında 50,5 olan manşet değerin Temmuz ayında 50,2'ye gerilediğini açıkladı.

Bazı temel alt endekslerde düşüşler görüldü. Üretim alt endeksi Haziran ayındaki 50,6 seviyesinden Temmuz ayında 50,1'e gerilerken, toplam yeni siparişler alt endeksi Haziran ayındaki 49,5 seviyesinden 49,3'e düştü. Yeni ihracat siparişleri Haziran ayındaki 48,3 seviyesinden Temmuz ayında hafif bir iyileşmeyle 48,5'e yükseldi.

Haberin Devamı

Hizmet faaliyetlerini takip eden alt endeks Haziran ayındaki 50,2 seviyesinden Temmuz ayında 50,0'a gerilerken, inşaat alt endeksi 52,3'ten 51,2'ye düştü.

Perakende, sermaye piyasası hizmetleri ve emlak piyasasındaki hizmet faaliyetlerinin Temmuz ayında daraldığını gösteren veriler, uzun süren emlak gerilemesinin ortasında iç tüketimin durgunlaştığını yansıtıyor.