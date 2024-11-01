Çin'in imalat sektörü aktivitesi genişledi

Caixin/S&P Global imalat satın alma yöneticisi endeksi Ekim ayında 50,3 olarak gerçekleşti ve 49,7 olan medyan tahmini aştı.

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Endeks Eylül ayında 49.3, Ağustos ayında 50.4 ve Temmuz ayında 49.8 olarak açıklanmıştı. Perşembe günü açıklanan resmi PMI verileri de Çin'de imalat faaliyetlerinin Nisan ayından bu yana ilk kez genişlediğini göstermişti.

Caixin serisi, daha büyük ve devlete ait firmalardan oluşan resmi PMI verilerine kıyasla daha çok ihracatçılara ve özel sektör şirketlerine odaklanma eğiliminde.