Çin'in imalat sektörü aktivitesi yükseldi

Çin'in imalat sektörü aktivitesi Ağustos ayında büyümeye geri döndü, ancak ekonomistler toparlanmanın iç ve dış talepteki kalıcı yumuşaklık nedeniyle kırılgan olabileceği konusunda uyardı.

S&P Global tarafından derlenen RatingDog Çin Genel İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Temmuz ayındaki 49,5 seviyesinden Ağustos ayında 50,5'e yükselerek büyüme ile daralmayı birbirinden ayıran 50 seviyesinin üzerine çıktı ve son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yükselişte, iç talepteki iyileşme ve başarılı satış promosyonları ile desteklenen yeni siparişlerdeki artış etkili oldu. İmalatçılar, daha iyi ekonomik koşullar ve genişleme planları beklentileriyle Mart ayından bu yana en yüksek iş güveni seviyesini bildirdi.