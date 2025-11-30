Çin'in imalat sektörü aktivitesinde daralma sürdü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kasım 2025'te, geçen aya kıyasla 0,2 puan artarak 49,2'e yükseldi.

Çin ile ABD arasında devam eden tarife müzakerelerinin henüz sonuçlanmamış olmasının yarattığı belirsizlik, imalat sanayisi büyük oranda ihracata dayalı olan Çin'de ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

İmalat sanayisindeki ekonomik aktiviteyi ölçen, büyümenin öncü göstergesi endeks 8 aydır daralma bölgesinde seyrediyor.

Endeks bu yıl ocakta 49,1'e gerilemesinin ardından şubatta 50,2'ye, martta ise 50,5'e yükselerek geçen yılın son çeyreğindeki genişleme seyrini yeniden yakalamıştı.

Endeks, nisanda ABD ile yaşanan tarife restleşmesinin etkisiyle 49'a gerileyerek son 16 ayın en düşük seviyesine inmişti. İmalat sanayi aktivitesi mayısta 49,5, haziranda 49,7, temmuzda 49,3, ağustosta 49,4, eylülde 49,8 ve ekimde 49 ile daralma seyrini sürdürmüştü.

İMALAT DIŞI PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI endeksi ise kasımda 0,5 puan gerileyerek 49,6 oldu. Endeks, son 3 yılda ilk kez daralma bölgesine girdi.

Ocakta 50,2 seviyesinde olan endeks, şubatta 50,4, martta 50,8, nisanda 50,4, mayısta 50,3, haziranda 50,5, temmuzda 50,1, ağustosta 50,3 ile büyüme doğrultusunda seyretmiş, eylülde ise büyüme ve daralma arasındaki eşik olan 50 puanda kalmış, ekimde ise 50,1 olmuştu.

İmalat ve imalat dışı sektörlerde faaliyet yürüten şirketlerin satın alma yöneticilerinin sağladığı verilerle hazırlanan PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.