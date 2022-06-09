Çin'in kömür ithalatı düştü

Çin'in mayıs ayında kömür ithalatı bir önceki güçlü toparlanmadan sonra düşüş yaşadı. Yurt içinde ucuz kaynaklar ve Covid önlemleri nedeniyle zayıf talebin ithalatı azalttığı bildirildi.

Çin Genel Gümrük İdaresi'nin verilerine göre ocak-mayıs döneminde kömür ithalatı yıllık %13,6 düşerek 95,96 milyon ton oldu.

Hesaplamalara göre mayıs ayında ithalat 20,55 milyon ton oldu. Nisan ayında ithalat 23,55 milyon ton, geçen yılın mayıs ayında ise 21,04 milyon ton olarak gerçekleşmişti.