Çin'in kömür ithalatı geriledi
Çin'in ekim ayında kömür ithalatı 10 ayın en yüksek seviyesinden geriledi.
07.11.2022 - 10:16 |
Çin'in ekim ayında kömür ithalatı Pekin'in sıkı Covid-19 kısıtlamalarının elektrik üretimi yakıtına olan talebi azaltmasıyla eylül ayındaki 10 ayın en yüksek seviyesinden düştü.
Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre ekim ayında kömür ithalatı bir önceki yıla göre %8 artarak 29,08 milyon ton oldu.
Ancak kömür ithalatı eylül ayındaki 33,05 milyon ton seviyeden geriledi.
Gümrük verilerine göre 2022 yılının ilk 10 ayında yıllık %10,5 düşüşle toplam 230 milyon ton kömür ithal edildi.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz