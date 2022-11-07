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Çin'in kömür ithalatı geriledi

Çin'in ekim ayında kömür ithalatı 10 ayın en yüksek seviyesinden geriledi.

07.11.2022 - 10:16 |
Çin'in kömür ithalatı geriledi

Çin'in ekim ayında kömür ithalatı Pekin'in sıkı Covid-19 kısıtlamalarının elektrik üretimi yakıtına olan talebi azaltmasıyla eylül ayındaki 10 ayın en yüksek seviyesinden düştü.

Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre ekim ayında kömür ithalatı bir önceki yıla göre %8 artarak 29,08 milyon ton oldu.

Ancak kömür ithalatı eylül ayındaki 33,05 milyon ton seviyeden geriledi.

Gümrük verilerine göre 2022 yılının ilk 10 ayında yıllık %10,5 düşüşle toplam 230 milyon ton kömür ithal edildi.

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