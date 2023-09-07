Çin'in kömür ithalatı rekor kırdı

Çin kömürden elektrik talebinin zayıf hidroelektrik üretimini dengelemek için artması nedeniyle ağustos ayında 44,3 milyon ton kömür ithal etti. Böylelikle ithalat 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Genel Gümrük İdaresi'nin verilerine göre ithalat temmuz ayına göre %12,9, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %53 arttı.

Ağustos ithalatı Ocak 2020'de ulaşılan 43,56 milyon tonluk önceki rekorun üzerinde gerçekleşti.

Gümrük verilerine göre ilk sekiz ayda kömür ithalatı bir önceki yıla göre %82 artışla 306 milyon ton olarak gerçekleşti.