Çin'in kömür üretimi 6 ayın zirvesinde

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre eylül ayındaki toplam üretim 392,98 milyon ton oldu. Hesaplamalara göre üretim günde 13,1 milyon ton olarak gerçekleşti. Böylelikle bu yıl şu ana kadarki günlük ortalama olan 12,71 milyon tonu geçmiş oldu.

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Madenciler Çin'de ekonomik aktivitenin yazdan sonra toparlanmasının ardından artan elektrik üretimi talebini karşılamak için geçen ay üretimi artırdı.

İstatistik bürosu verilerine göre Çin'in kömür yakıtlı elektrik üretimi eylül ayında yıllık bazda %2,3 arttı.

2023'ün ilk dokuz ayında kömür üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre %3 artışla 3,44 milyar ton olarak gerçekleşti.

Çelik üretiminde kullanılan kok üretimi eylül ayında %3,6 artışla 41,44 milyon tona yükseldi ve yılbaşından bugüne üretim ise %2,6 artışla 368,31 milyon tona ulaştı.