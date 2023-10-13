Çin'in manşet enflasyonu yatay seyretti
Çin'in manşet enflasyonu eylül ayında yüksek baz etkisiyle yatay seyretti.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre tüketici fiyat endeksi eylülde geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermedi. Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 0,1 olmuştu.
Wall Street Journal anketinde ekonomistler tüketici fiyatlarının yüzde 0,2 artacağını tahmin ediyordu.
Gıda fiyatları eylülde ağustos ayındaki %1,7'lik düşüşe kıyasla yıllık bazda %3,2 geriledi. İstatistik bürosu, gıda fiyatları ve manşet TÜFE değerlerinin bir yıl önceki yüksek bazların gölgesinde kaldığını söyledi.
Gıda dışı fiyatlar eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı. Ağustos ayında yüzde 0,5'lik artış yaşanmıştı.
Çin'de çekirdek TÜFE eylül ayında yıllık bazda %0,8 artarak üçüncü ayda da aynı seviyede kaldı. Aylık bazda ise TÜFE eylül ayında %0,2 arttı. Ağustos ayında artış yüzde 0,3 olmuştu.