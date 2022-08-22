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Çin'in Rusya'dan enerji ithalatı arttı

Çin, Rusya'dan petrol, doğal gaz ve kömür alımı için Ukrayna savaşının başından bu yana 35 milyar dolar harcadı.

22.08.2022 - 09:49 |
Çin'in Rusya'dan enerji ithalatı arttı

Çin enerji alanında Rusya ile ticaretini artırmaya devam ediyor. Ukrayna savaşının başından bu yana Çin'in Rusya'dan kömür, doğal gaz ve ham petrol, petrol ürünleri alımı için ödediği tutar 35 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde Rusya'dan 20 milyar dolarlık petrol, doğal gaz ve kömür ithal edilmişti.

Sadece temmuz ayına bakıldığında Çin, Rusya'dan petrol, petrol ürünleri, doğal gaz ve kömür için 7,2 milyar dolar ödedi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 4,7 milyar dolar olmuştu.

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