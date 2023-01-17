Çin'in sanayi üretimi büyüdü

Ekonomistler aralık ayında sanayi üretiminde büyümenin yüzde 0,2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre perakende satışlar ekim ve kasım aylarında Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin etkisiyle yavaşlasa da aralık ayında da düşüşünü devam ettirdi.

Aralık ayında perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 1,8 azaldı. Kasım ayında yüzde 5,9 düşen perakende satışların aralık ayında yüzde 8,6 gerilemesi öngörülüyordu.

2022 yılında Çin'de sabit varlık yatırımları yüzde 5 olan beklentilerin üzerinde yüzde 5,1 büyüdü. Ocak-kasım döneminde yatırımlar yüzde 5,3 artmıştı.