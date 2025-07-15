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Çin'in sanayi üretimi hızlandı

Çin'in sanayi üretimi Haziran ayında yıllık bazda %6,8 artarak Mayıs ayındaki %5,8'lik hızın üzerine çıktı ve tahminleri aştı, ancak perakende satışlardaki büyüme yavaşladı.

15.07.2025 - 09:18 | | Foreks Haber
Çin'in sanayi üretimi hızlandı

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından açıklanan sanayi üretimi verileri, ekonomistlerin %5,7'lik artış beklentilerini aştı ve Mart ayından bu yana en hızlı büyümeye işaret etti.

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Tüketimin bir göstergesi olan perakende satışlar Haziran ayında %4,8 artarak Mayıs ayındaki %6,4'lük büyümeden yavaşladı. Analistler perakende satışların %5,4 artmasını bekliyordu.

Sabit varlık yatırımları bu yılın ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,8 artarken, %3,6'lık bir artış beklentisi vardı. Ocak-Mayıs döneminde ise %3,7 oranında büyümüştü.

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