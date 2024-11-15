Çin'in sanayi üretiminde büyüme yavaşladı

Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre Ekim ayı sanayi üretimi bir önceki yıla göre %3 artarak Eylül ayındaki %5,4'lük hızına kıyasla yavaşladı. Ekonomistler sanayi üretiminde %5,6'lık artış bekliyordu.

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Bununla birlikte, tüketimin bir göstergesi olan perakende satışlar Ekim ayında %4,8 artarak Eylül ayındaki %3,2'lik hızın üzerine çıktı. Perakende satışlar, Şubat ayından bu yana en hızlı büyümeyi kaydetti.