Çin'in sanayi üretiminde büyüme yavaşladı
Çin'in sanayi üretimindeki büyüme Ekim ayında yavaşladı ve perakende satışlar biraz daha canlanmış görünse de emlak sektöründeki talep sıkıntılarının azaldığına dair çok az işaret gösterdi.
15.11.2024 - 09:09 | | Foreks Haber
Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre Ekim ayı sanayi üretimi bir önceki yıla göre %3 artarak Eylül ayındaki %5,4'lük hızına kıyasla yavaşladı. Ekonomistler sanayi üretiminde %5,6'lık artış bekliyordu.
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Bununla birlikte, tüketimin bir göstergesi olan perakende satışlar Ekim ayında %4,8 artarak Eylül ayındaki %3,2'lik hızın üzerine çıktı. Perakende satışlar, Şubat ayından bu yana en hızlı büyümeyi kaydetti.