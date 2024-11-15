Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÇin'in sanayi üretiminde büyüme yavaşladı
HaberlerUzmanparaÇin'in sanayi üretiminde büyüme yavaşladı

Çin'in sanayi üretiminde büyüme yavaşladı

Çin'in sanayi üretimindeki büyüme Ekim ayında yavaşladı ve perakende satışlar biraz daha canlanmış görünse de emlak sektöründeki talep sıkıntılarının azaldığına dair çok az işaret gösterdi.

15.11.2024 - 09:09 | | Foreks Haber
Çin'in sanayi üretiminde büyüme yavaşladı

Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre Ekim ayı sanayi üretimi bir önceki yıla göre %3 artarak Eylül ayındaki %5,4'lük hızına kıyasla yavaşladı. Ekonomistler sanayi üretiminde %5,6'lık artış bekliyordu.

Haberin Devamı

Bununla birlikte, tüketimin bir göstergesi olan perakende satışlar Ekim ayında %4,8 artarak Eylül ayındaki %3,2'lik hızın üzerine çıktı. Perakende satışlar, Şubat ayından bu yana en hızlı büyümeyi kaydetti.

Beşiktaş'a sürpriz transfer önerisi! Genç yıldız gündemde

Beşiktaş'a sürpriz transfer önerisi! Genç yıldız gündemde

Gradiva Mücevherlerinin arkasındaki 10 üretim sırrı

Gradiva Mücevherlerinin arkasındaki 10 üretim sırrı