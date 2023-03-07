Çin'in ticaret fazlası beklentileri aştı

Çin Genel Gümrük İdaresi verilerine göre ocak-şubat döneminde ticaret 116,88 milyar dolar fazla verdi. Piyasa beklentisi 84 milyar dolar fazla verileceği yönündeydi.

Aynı dönemde ihracat yüzde 6,8, ithalat yüzde 10,2 düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 5,1 düşüş olacağı şeklinde oluşmuştu.

Yuan bazlı ihracatta yüzde 0,9 artış olurken, ithalat yüzde 2,9 geriledi. Böylece ticaret fazlası 810,3 milyar yuan seviyesinde geldi.