Çin'in ticaret fazlası beklentileri aştı
Çin'in dolar cinsinden ticaret fazlası ithalatta yaşanan düşüşün etkisiyle piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
07.03.2023 - 10:07 |
Çin Genel Gümrük İdaresi verilerine göre ocak-şubat döneminde ticaret 116,88 milyar dolar fazla verdi. Piyasa beklentisi 84 milyar dolar fazla verileceği yönündeydi.
Aynı dönemde ihracat yüzde 6,8, ithalat yüzde 10,2 düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 5,1 düşüş olacağı şeklinde oluşmuştu.
Yuan bazlı ihracatta yüzde 0,9 artış olurken, ithalat yüzde 2,9 geriledi. Böylece ticaret fazlası 810,3 milyar yuan seviyesinde geldi.
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