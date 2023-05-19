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Çin'in vergi gelirleri artış gösterdi

Çin’de yılın ilk dört ayında vergi gelirinin yıllık bazda yüzde 12,9 arttığı bildirildi.

19.05.2023 - 11:35 |
Çin'in vergi gelirleri artış gösterdi

Çin Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre yılın ilk dört ayında vergi geliri yıllık bazda yüzde 12,9 artışla 7 trilyon 37 milyar 900 milyon yuana ulaştı. Ülkenin maliye geliri esas olarak vergilendirmeden kaynaklanıyor.

Veriler ekonominin toparlanması ve imalat KOBİ’leri için geçen yıl geciktirilen vergilerin bu sene ödenmesi gibi faktörlerin etkisiyle yurt içi katma değer vergisinin yılın ilk dört ayında yüzde 58’lik artış kaydettiğini gösterdi.

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