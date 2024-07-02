Çinli BYD'den rekor araç satışı

Çin'in en çok satan otomobil markası bu dönemde yaklaşık 1 milyon model satarak yıla yavaş bir başlangıç yaptıktan sonra toparlanmayı sağlamlaştırdı.

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Satışlar kısmen şirketin bu yılın başlarında yabancı markalar tarafından üretilen benzinli modelleri hedeflemek için karlılıktan ödün vererek çoğu modelde fiyatları düşürme hamlesinden kaynaklandı.

Nisan ve Haziran ayları arasındaki dönemde BYD 982.747 adetlik rekor bir binek araç satışı gerçekleştirdi. Haziran ayında bu rakam 340.211 elektrikli ve hibrit binek araca ulaşarak aylık bazda da rekor kırdı. Ticaret gerilimlerinin artmasıyla ihracat da son çeyrekte ilk kez 100.000'in üzerine çıktı.